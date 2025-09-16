Robert Redford chi sono l’ex moglie Lola Van Wagenen i quattro figli e il dolore per due morti

Robert Redford ha avuto quattro figli nel corso della sua vita: nel 1958 l’attore si è sposato con Lola Van Wagenen e l’anno seguente è nato il suo primo bambino Scott, morto improvvisamente due mesi dopo per una sindrome letale infantile. In seguito la star ha messo al mondo Shauna e James, quest’ultimo morto di tumore nel 2020; mentre la sua terza ed ultima figlia, Amy, è nata nel 1970. Il matrimonio con Lola, durato quasi trent’anni, terminò nel 1985, ma tra i due è sempre rimasto un rapporto di profondo rispetto e affetto. Il suo figlio primogenito, Scott, nato nel 1959, muore a soli due mesi per la sindrome della morte improvvisa: un trauma che segnerà per sempre l’attore che all’epoca aveva poco più di vent’anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

