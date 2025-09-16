Robert Redford chi è la moglie Sibylle Szaggars

La notizia della morte di Robert Redford, a 89 anni, ha riportato i riflettori su una delle storie d’amore più riservate e autentiche di Hollywood: quella con la moglie Sibylle Szaggars. Un legame fatto di arte, natura e impegno ambientale, nato lontano dai clamori e dalle luci dei set, e cresciuto passo dopo passo fino al matrimonio nel 2009. Se il mondo ha sempre visto Redford come l’icona del cinema, l’uomo dagli occhi azzurri e dal fascino senza tempo, accanto a lui Sibylle ha incarnato una compagna discreta ma luminosa, capace di regalargli quella che lo stesso attore definì 2una nuova vita”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Robert Redford, chi è la moglie Sibylle Szaggars

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

E’ morto nel sonno Robert Redford: il divo del cinema aveva 89 anni @FQMagazineit - X Vai su X

- ROBERT REDFORD COLLECTION 1921 rende omaggio a un’icona senza tempo: Robert Redford, leggenda del cinema e sex symbol capace di incarnare fascino, ribellione e carisma. Un attore che ha acceso gli schermi con film indimenticabili come Butch - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Sibylle Szaggars, la seconda moglie di Robert Redford: origini, arte e una vita fuori dagli schemi - Non per la fama, ma per il peso di una vita pubblica vissuta sotto i riflettori per decenni. Si legge su alphabetcity.it

Chi è Sibylle Szaggars? Origini e lavoro della seconda moglie di Robert redford - Intellettuale, artista di fama internazionale e ambientalista, Sibylle Szaggars è molto più che “la moglie di una star”: con un percorso autonomo e una personalità forte, ha conquistato spazio nella s ... Secondo tag24.it