Robert Redford che con la moglie Sibylle Szaggars aveva scelto di vivere lontano da Hollywood

L’annuncio del trasferimento dallo Utah al Colorado del Sundance Film Festival, di cui Robert Redford è stato fondatore, è praticamente coinciso con un cameo a sorpresa dell’attore in una serie da lui prodotta, ma Redford è sempre più distante da Los Angeles. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Robert Redford, che con la moglie Sibylle Szaggars aveva scelto di vivere lontano da Hollywood

In questa notizia si parla di: robert - redford

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

Paul Newman and Robert Redford playing ping-pong during a break while filming Butch Cassidy and the Sundance Kid (1968) Pinterest - facebook.com Vai su Facebook

La vita di Robert Redford lontano da Hollywood con la moglie Sibylle Szaggars; L'attore Robert Redford vende la sua casa alla periferia di San Francisco per 4,15 milioni di dollari; Robert Redford: l’attivista che vuole “scusarsi” per la bellezza.

Chi è Sibylle Szaggars? Origini e lavoro della seconda moglie di Robert redford - Intellettuale, artista di fama internazionale e ambientalista, Sibylle Szaggars è molto più che “la moglie di una star”: con un percorso autonomo e una personalità forte, ha conquistato spazio nella s ... Lo riporta tag24.it

Vita privata di Robert Redford: quante mogli e figli ha avuto? - Robert Redford, una delle più grandi icone della storia del cinema, ha avuto una vita privata segnata da grandi passioni, profondi dolori e amori duraturi. Riporta tag24.it