Robert Redford | addio all’icona di Hollywood aveva 89 anni
Robert Redford, l’attore dall’aspetto da ragazzo d’oro che vinse un Oscar per la regia di Gente comune e divenne in seguito un padrino del cinema indipendente come fondatore del Sundance Film Institute, è morto all’età di 89 anni. Cindi Berger, amministratore delegato dell’agenzia pubblicitaria Rogers & Cowan PMK, ha condiviso la notizia in un comunicato al New York Times. Ha affermato che Redford è morto nel sonno, ma non ha fornito una causa specifica. L’attore diventato regista – che ha avuto un’esperienza stellare in film come “ Butch Cassidy”, “Come eravamo”, “La stangata”, “ I tre giorni del Condor “ e “Tutti gli uomini del presidente ” – aveva lavorato meno frequentemente sia davanti che dietro la macchina da presa negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
