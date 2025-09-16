Robert Redford addio all’icona di Hollywood a 89 anni

ricordo e scomparsa di robert redford: una figura iconica del cinema. La scena cinematografica internazionale ha perso una delle sue figure più influenti con la recente scomparsa di Robert Redford, un attore, regista e produttore che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema. La sua morte, avvenuta all'età di 89 anni, segna la fine di un'epoca caratterizzata da interpretazioni memorabili e da un impegno profondo nel promuovere il cinema indipendente. la carriera di robert redford. gli esordi e le prime esperienze. Nato nel 1936 a Santa Monica, Robert Redford iniziò la sua carriera artistica tra teatro e televisione alla fine degli anni '50.

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

Addio a Robert Redford, l'ultimo divo di Hollywood - Icona di fascino e talento, ha raccontato l'America sul grande schermo e dietro le quinte, fondando il Sundance e lottando per l'ambiente.

E' morto Robert Redford, leggenda del cinema - Il decesso, nella sua casa di Provo nello Utah, è stata confermata al New York Times da Cindi Berger, la Ceo dello studio di pubblicità Rogers & ...