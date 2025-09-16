Robert Redford addio a un' icona di Hollywood
Robert Redford, attore e regista statunitense, è morto a 89 anni. È stato uno dei volti simbolo del cinema americano del ’900. Nato nel 1936 a Santa Monica, inizia come attore teatrale e televisivo. Il debutto a Broadway è con “Barefoot in the Park” (1963) “Butch Cassidy”, “La stangata”, “Il migliore”: Redford è stato l’eleganza naturale in movimento, l’antieroe bello e tormentato. Non solo attore, anche grande regista. “Gente comune” (4 Oscar) ha mostrato la sua sensibilità dietro la macchina da presa. Negli anni 2000 alterna recitazione e regia, lavorando in film come “All is Lost” (2013) e “The Old Man & the Gun” (2018). 🔗 Leggi su Lapresse.it
