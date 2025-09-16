Robert De Niro riceverà la Lupa Capitolina in Campidoglio

Robert De Niro arriverà a Roma e riceverà la Lupa Capitolina in Campidoglio. E' quanto accadrà ad ottobre, in occasione di “Fuori Sala”, il nuovo format presentato da Alice nella Città.Un ricco calendario di incontri, proiezioni, presentazioni letterarie che avranno luogo da ottobre a novembre in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

