Rivoluzione Caar a ottobre aprono i cantieri Nuovi fabbricati e impianti green il polo ittico presto realtà
Ottobre sarà un mese decisivo per il Caar. Il Centro agro alimentare riminese tra poche settimane aprirà i cantieri per la costruzione del nuovo polo ittico. Si tratta di un investimento imponente, pari a 10 milioni di euro, che non solo implementerà il settore dedicato alla pesca ma andrà a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
