Ritrovati dopo due anni cinque motori marini rubati

all’interno dell’ormeggio di una società nautica di Muggia. È accaduto lo scorso 2 settembre: la polizia di Stato ha trovato i macchinari, del valore di diverse migliaia di euro, in zona Rio Ospo, nascosti sotto un telo, all’interno di un fondo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ascea, anziani si allontanano dalla spiaggia: ritrovati dopo ore di ricerche

Ritrovati dopo 30 anni i brogliacci dell’inchiesta Mafia e appalti: “Erano a terra negli archivi e ricoperti di polvere”

Borsellino, ritrovati i brogliacci delle intercettazioni su Mafia-Appalti dopo 2 anni di ricerche

Due escursionisti statunitensi ritrovati dopo il disperdersi sulle Dolomiti Friulane, salvati nella casera bregolina - Due giovani escursionisti scomparsi sulle Dolomiti friulane ritrovati dopo una notte in casera isolata grazie a un intervento coordinato di soccorso alpino e guardia di finanza ... Da gaeta.it

Ritrovati i due escursionisti dispersi: hanno smarrito il sentiero e trascorso la notte in una Casera molto distante dal percorso - Sono stati ritrovati, stanchi, infreddoliti e impauriti, ma tutto sommato in buone condizioni, pochi minuti prima delle 12, i due escursionisti statunitensi che, da oltre 24 or ... Scrive ildolomiti.it