Ritorna il progetto La sostenibilità nel cuore | al via il primo appunatemento con la mascotte Superborghetto

Anconatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 16, al Cuore Adriatico di Civitanova, riparte il progetto “La sostenibilità nel cuore” con la mascotte Superborghetto. Un ciclo di incontri che si pone l’obiettivo di trasmettere alla cittadinanza l'evidenza che il consumo indiscriminato di risorse e i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ritorna - progetto

L’attesa è finita, Chiesa ritorna in Serie A | Ultima occasione per il Mondiale: il progetto lo ha convinto

L’arte ritorna a rianimare Vico Noce: presentato il progetto “Artindustria emozioni & Valori”

Progetto Cuore, la prevenzione con i corsi sul defibrillatore - Si tratta di un’importante iniziativa di prevenzione rivolta a studenti e insegnanti, ideale prosecuzione del ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

“Arezzo Cuore”, un progetto lungo 15 anni. Bilancio e prospettive presentati in Prefettura - Arezzo, 23 maggio 2025 – “Arezzo Cuore”, un progetto lungo 15 anni Bilancio e prospettive presentati oggi in Prefettura. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ritorna Progetto Sostenibilit224 Cuore