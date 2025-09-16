Ritorna il progetto La sostenibilità nel cuore | al via il primo appunatemento con la mascotte Superborghetto
Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 16, al Cuore Adriatico di Civitanova, riparte il progetto “La sostenibilità nel cuore” con la mascotte Superborghetto. Un ciclo di incontri che si pone l’obiettivo di trasmettere alla cittadinanza l'evidenza che il consumo indiscriminato di risorse e i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: ritorna - progetto
L’attesa è finita, Chiesa ritorna in Serie A | Ultima occasione per il Mondiale: il progetto lo ha convinto
L’arte ritorna a rianimare Vico Noce: presentato il progetto “Artindustria emozioni & Valori”
Salute tra terra e mare Domenica 21 settembre alle ore 9.30 al “MIB Trieste School of Manegement” in Largo Caduti di Nassiriya, vicino al Parco Ferdinandeo e al Parco di Villa Revoltella, ritorna il progetto di impegno pubblico sociale del Dipartimento di Scie - facebook.com Vai su Facebook
Il Giro d’Italia ritorna a Expo Osaka 2025 con il progetto “Giro District” https://giroditalia.it/news/il-giro-ditalia-ritorna-a-expo-osaka-2025-con-il-progetto-giro-district/… #GirodItalia - X Vai su X
Progetto Cuore, la prevenzione con i corsi sul defibrillatore - Si tratta di un’importante iniziativa di prevenzione rivolta a studenti e insegnanti, ideale prosecuzione del ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
“Arezzo Cuore”, un progetto lungo 15 anni. Bilancio e prospettive presentati in Prefettura - Arezzo, 23 maggio 2025 – “Arezzo Cuore”, un progetto lungo 15 anni Bilancio e prospettive presentati oggi in Prefettura. Scrive lanazione.it