Risveglio con puzza di gas | i soccorsi tempestivi sventano la minaccia
Una parte della frazione di Pionca a Vigonza si è svegliata con un inconfondibile odore acre nell'aria. Decine le telefonate pervenute ai numeri d'emergenza. La vicenda è stata monitorata con la massima celerità e i disagi sono rimasti contenuti. Non si segnalano persone intossicate e non è stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
