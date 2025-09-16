Risultati Champions League ritorna la competizione più bella del Mondo | tra poco in campo Athletic Bilbao Arsenal e PSV Union Saint-Gilloise
Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che scenderà in campo contro il Borussia Dortmund. Giornata 1. Martedì 16 Settembre 2025 Athletic Bilbao – Arsenal. PSV – Union Saint-Gilloise. Juventus – Borussia Dortmund. Real Madrid – Olympique Marsiglia. Benfica – Qarabag. Tottenham – Villarreal. Mercoledì 17 Settembre 2025 Olympiacos – Pafos. Slavia Praga – BodøGlimt. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus e Borussia Dortmund si ritrovano in Champions League dopo 10 anni e 6 mesi I gialloneri sono reduci da 11 risultati utili consecutivi in Bundes, ma nella gara contro il St. Pauli della 1a giornata hanno subito una rimonta in 4 minuti.
Champions, avversarie delle italiane: i risultati delle partite nel weekend
Champions, cambia la regola: ritorno in casa deciso dalla classifica.