Rissa tra giocatori under 19 genitore brandisce una motosega | scatta il Daspo
Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per un 45enne di Canino che, al culmine di una lite scaturita a margine di un incontro di calcio del campionato provinciale “Juniores under 19”, ha brandito una motosega in tribuna.I Daspo è stato emesso dal questore di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
