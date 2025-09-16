rischi smartphone adesso si tuteli la salute mentale

Razzante*?introduzione del divieto dell’uso dei cellulari a scuola è una risposta al crescente allarme legato all’uso eccessivo degli smartphone da parte degli adolescenti. Tale fenomeno sta generando preoccupazioni non solo sul piano della salute fisica e mentale, ma anche su quello delle relazioni sociali. Infatti, è stato rilevato che oltre un quarto dei giovani sviluppa una dipendenza da questi dispositivi, i quali finiscono per assorbire la maggior parte della loro attenzione quotidiana. L’obiettivo dei divieti scolastici è infatti quello di educare gli studenti a un utilizzo più consapevole della tecnologia, promuovendo momenti di socializzazione reale e favorendo la concentrazione durante le lezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

