Rischi smartphone Adesso si tuteli la salute mentale
Razzante*?introduzione del divieto dell’uso dei cellulari a scuola è una risposta al crescente allarme legato all’uso eccessivo degli smartphone da parte degli adolescenti. Tale fenomeno sta generando preoccupazioni non solo sul piano della salute fisica e mentale, ma anche su quello delle relazioni sociali. Infatti, è stato rilevato che oltre un quarto dei giovani sviluppa una dipendenza da questi dispositivi, i quali finiscono per assorbire la maggior parte della loro attenzione quotidiana. L’obiettivo dei divieti scolastici è infatti quello di educare gli studenti a un utilizzo più consapevole della tecnologia, promuovendo momenti di socializzazione reale e favorendo la concentrazione durante le lezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Muffa sullo smartphone? Il caso POCO X7 Pro svela i rischi nascosti dei materiali ecologici
Smartphone e salute mentale: i rischi dell’uso precoce e la necessità di un’educazione digitale
Smartphone prima dei 13 anni? Rischi di cattiva salute mentale
Con il ritorno alla routine, aumentano le ore trascorse davanti agli schermi. Con il rischio di andare incontro a problemi di vista come lo strabismo da smartphone e pc. Ecco come evitarli
