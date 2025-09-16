Riprende la manutenzione del ponte Zaera al via lavori per 2 milioni di euro

Messinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per la manutenzione del Ponte Zaera, nella stazione di Messina Centrale. Dopo una prima fase, fra maggio e giugno, i lavori proseguiranno dal 17 al 23 settembre e dal 10 al 13 ottobre.Durante la seconda delle tre fasi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riprende - manutenzione

Riprende la manutenzione straordinaria sullo scolo del fiume: bisognerà aprire l'argine

Riprende la manutenzione del ponte Zaera, al via lavori per 2 milioni di euro.

riprende manutenzione ponte zaeraMessina, manutenzione straordinaria del Ponte Zaera e variazioni ai treni regionali - Proseguono gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la manutenzione del Ponte Zaera , nella stazione di Messina Centrale. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riprende Manutenzione Ponte Zaera