ripercorriamo il quarto episodio della quinta stagione di only murders in the building e i nuovi sospetti

La quinta stagione di "Only Murders in the Building" si distingue per la sua capacità di combinare elementi di suspense, umorismo e caratterizzazione approfondita dei personaggi. L'episodio 4, intitolato "Dirty Birds", introduce una serie di antagonisti inaspettati, rappresentati da tre miliardari con personalità estremamente diverse ma altrettanto pericolose. In questo contesto, la narrazione si sposta verso un'atmosfera più intrigante e meno leggera rispetto alle puntate precedenti. introduzione ai nuovi antagonisti di season 5, episodio 4. un episodio più riflessivo e meno umoristico. Rispetto alle prime puntate della stagione, questa fase si concentra maggiormente sulla manipolazione e sull'inganno.

