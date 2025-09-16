Ripartono MusicLab e Centro Polifunzionale di iCare nuove iscrizioni a CAV e Kids and Teens

Fremondoweb.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Da DolceMente a MusicLab, passando per Kids and Teens e il corso sulla violenza di genere, tante opportunità per bambini, ragazzi e adulti diversamente abili in provincia di Benevento Settembre, per definizione, è il tempo delle partenze e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

ripartono musiclab e centro polifunzionale di icare nuove iscrizioni a cav e kids and teens

© Fremondoweb.com - Ripartono MusicLab e Centro Polifunzionale di iCare, nuove iscrizioni a CAV e Kids and Teens

In questa notizia si parla di: ripartono - musiclab

Ripartono le attività del MusicLab e del Centro Polifunzionale per disabilità adulte

Ripartono le attività del MusicLab e del Centro Polifunzionale per disabilità adulte.

Cerca Video su questo argomento: Ripartono Musiclab Centro Polifunzionale