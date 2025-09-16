Ripartono le attività del MusicLab e del Centro Polifunzionale per disabilità adulte

Tempo di lettura: 3 minuti Settembre, per definizione, è il tempo delle partenze e ripartenze, dei cambiamenti e delle novità. Dopo la ripartenza del laboratorio di pasticceria sociale “DolceMente” tra fornelli e pastafrolla, tra preparazione di prelibatezze e catering, tra biscotti da realizzare e pan di spagna da cuocere, riprenderanno le attività del laboratorio musicale “MusicLab” e del Centro Polifunzionale per persone adulte diversamente abili. Il primo si svolge, in collaborazione con la Caritas diocesana, a Cerreto Sannita (BN), presso la sede di Casa Santa Rita (via Sannio, 43). Il secondo, gestito per conto del Consorzio dell’Ambito Sociale B04, è sito a San Lorenzo Maggiore (BN), presso contrada Piana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it