Riparte la pesca il Mercato coperto preso d' assalto Prezzi ottimi previsto pescato abbondante

Nella giornata di martedì (16 settembre), con la riapertura della pesca a Rimini, vi è stata una straordinaria affluenza al Mercato Coperto tanto che diversi banchi alle 11 avevano già terminato il prodotto. Le barche della Marineria di Rimini hanno portato sui banchi del Mercato Coperto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it