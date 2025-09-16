Rino Casella il prof di Pisa aggredito dai pro Pal | Mi accusano di essere sionista intollerabile la violenza in aula

Una ventina di studenti pro Pal, affiliati ai collettivi universitari di sinistra, hanno interrotto stamani una lezione al dipartimento di scienze politiche dell'Università di Pisa. E. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rino Casella, il prof di Pisa aggredito dai pro Pal: «Mi accusano di essere sionista, intollerabile la violenza in aula»

In questa notizia si parla di: rino - casella

Blitz pro Pal all'Università di Pisa, accuse al "professore sionista" Rino Casella che finisce in ospedale

Chi è Rino Casella professore aggredito all'università di Pisa dai pro Pal con l'accusa di essere "sionista"

All’università di Pisa un gruppo di studenti pro Palestina ha interrotto una lezione di Scienze politiche, scontrandosi con il docente Rino Casella. Nei video diffusi sui social si vedono i manifestanti entrare in aula con bandiere palestinesi, tra accuse al professo - X Vai su X

A "Domenica in", Baudo chiede a Giucas Casella di evocare in studio un "attore straniero, bello, alto" e appare a sorpresa Lino Banfi. #LinoBanfi - facebook.com Vai su Facebook

Rino Casella, il prof dell'Università di Pisa aggredito dai pro Pal durante la lezione: «Una squadraccia fascista ha colpito uno studente e poi me. Con questo clima può scapparci il morto»; Pisa, blitz all'Università, i pro pal interrompono la lezione: «Il prof Rino Casella qui non ci deve stare». Lui rimane contuso. La ministra Bernini telefona al rettore: «Intollerabile»; Chi è Rino Casella professore aggredito all'università di Pisa dai pro Pal con l'accusa di essere sionista.

Rino Casella, il prof di Pisa aggredito dai pro Pal: «Mi accusano di essere sionista, intollerabile la violenza in aula» - Una ventina di studenti pro Pal, affiliati ai collettivi universitari di sinistra, hanno interrotto stamani una lezione al dipartimento di scienze politiche dell'Università di Pisa. Da msn.com

Il prof dell’Università di Pisa dopo l’irruzione in aula: “Mi accusano di sionismo perché non sono pro Pal” - Rino Casella: “Ho preso calci e pugni quando ho cercato di fare da scudo a uno studente picchiato solo per avere tentato di strappare di mano ai manifestanti una bandiera palestinese” ... Scrive msn.com