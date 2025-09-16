Rimette il braccialetto elettronico Alessandro Basciano
Seguendo le indicazioni della Procura di Milano, Alessandro Basciano si è recato in commissariato per indossare nuovamente il braccialetto elettronico, tolto lo scorso 14 agosto. L’ influencer, infatti, lo aveva tolto a causa di un incidente alla caviglia, ma ora lo indosserà di nuovo. Confermato dunque il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni. Alessandro Basciano ha di nuovo il braccialetto elettronico. Già lo scorso aprile la Cassazione aveva stabilito per Basciano il divieto di avvicinarsi a Sophie a meno di 500 metri, e di comunicarci. Questa decisione confermava l’indicazione del Tribunale del Riesame di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: rimette - braccialetto
Milano: deejay Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico
Milano, Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico
C’è Alessandro Basciano che nonostante si sia tolto il braccialetto elettronico e ieri non si sia presentato per farselo rimettere, gira indisturbato a Milano e altrove in Italia fregandosene di ciò che ha stabilito la procura. E la procura lo lascia libero di farlo. Dunq - X Vai su X
Hey, tu Ti siamo mancati Tranqui la pausa è finita ed è il momento di rimettere in moto corpo, mente e sorrisi. Siamo aperti, carichi e con un bel po' di novità che da farti scoprire: Nuovi corsi; Nuovi servizi; La stessa energia di sempre. Perché non è - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico, divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni; Mobilità, Resmini (a.Quantum): Tecnologia e infrastrutture guidano elettrico; Laura Pausini confessa: “Dopo aver venduto milioni di dischi sono rimasta senza niente”.
Milano: deejay Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico - Nuovo braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Alessandro Basciano, ancora nei guai: la decisione ufficiale sul caso Sophie Codegoni - Alessandro Basciano deve rimettere il braccialetto elettronico dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Milano. Segnala donnaglamour.it