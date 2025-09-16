Rimette il braccialetto elettronico Alessandro Basciano

Seguendo le indicazioni della Procura di Milano, Alessandro Basciano si è recato in commissariato per indossare nuovamente il braccialetto elettronico, tolto lo scorso 14 agosto. L’ influencer, infatti, lo aveva tolto a causa di un incidente alla caviglia, ma ora lo indosserà di nuovo. Confermato dunque il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni. Alessandro Basciano ha di nuovo il braccialetto elettronico. Già lo scorso aprile la Cassazione aveva stabilito per Basciano il divieto di avvicinarsi a Sophie a meno di 500 metri, e di comunicarci. Questa decisione confermava l’indicazione del Tribunale del Riesame di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

