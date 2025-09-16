Brescia – Un fenomeno in crescita, ma i dati precisi sono pochi. Per questo, la Piattaforma europea per il contrasto alla Homelesseness (EPOCH), ha avviato la conta europea dei senza dimora, che, per il 2025, coinvolge tre città in Italia, tra cui Brescia. Il progetto vedrà impegnati tutti i rilevatori in contemporanea il 14, 15 e 16 ottobre, a Brescia, Padova e Catania: la simultaneità dovrebbe annullare il rischio di conteggiare più volte la stessa persona, vista la mobilità dei senza dimora. Tra fine gennaio e inizio febbraio si terrà, invece, la rilevazione nazionale, affidata dall’Istat alla Fio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rimanere senza un tetto, un triste fenomeno in crescita: sempre più donne clochard