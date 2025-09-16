rignano run di corsa per le colline

Rignano sull’Arno (Firenze), 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre torna la 11ª edizione della Rignano Run, appuntamento ormai consolidato nel calendario podistico toscano. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Podistico AVIS Zero Positivo, con la collaborazione della VAB, dei Carabinieri in pensione e della Croce Rossa Italiana, e gode del patrocinio del Comune di Rignano sull’Arno sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze. La gara competitiva si svilupperà su un percorso di 11,6 km immerso nelle splendide colline di Rignano, con un dislivello positivo di 310 metri e tratti misti di asfalto e strade bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

