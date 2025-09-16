Riforma tecnico-professionale Valditara | All’avanguardia in Europa Occupazione garantita per i giovani Imprenditori in cattedra e curriculum co-progettati con le aziende

Ancona ha ospitato l’incontro “Connecting to the future”, occasione in cui il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato la riforma istruzione tecnico-professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questi giorni in Danimarca per partecipare al Consiglio informale dei ministri dell'Istruzione UE. Ho portato nel dibattito la nostra riforma dell'istruzione tecnico-professionale, il modello del 4+2.

Istituti Tecnici e Professionali, la riforma 4+2 diventa obbligatoria: ogni scuola dovrà proporre almeno un percorso - Il ministro Valditara in un’intervista ha spiegato che questa scelta è stata dettata anche dal successo dei quasi diecimila studenti che il modello 4+2 ha attratto sinora ... Da skuola.net

Scuola, Valditara: «Le imprese coinvolte nei progetti di Formazione. Maturità, corsi per i professori» - L’anno (scolastico) che verrà, le riforme da portare avanti, la nuova e la vecchia maturità. Lo riporta ilmessaggero.it