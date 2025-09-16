Rifiuti gettati in via Fulvia | La puzza è insopportabile
Al settore Ecologia e alla Polizia Locale: questa la situazione questa mattina come tutte le mattine in via Fulvia 69. Gente che viene a buttare la spazzatura anche dalle vie limitrofe, si prega di adottare provvedimenti con la massima urgenza. La puzza questa mattina era insopportabile. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
