Rifiuti abbandonati e sterpaglie in via Cesare Brandi | Com' è difficile camminare qui

Camminare per un disabile è ancora più difficile se le strade sono invase da detriti abbandonati e da sterpaglie. Via Cesare Brandi rappresenta il degrado morale e sociale di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati

«In via Colombo rifiuti abbandonati e cattivi odori, dove sono Iren e Comune?»

Incendi e rifiuti abbandonati, Costa: “Basta attacchi costruiti ad arte”

Incendio al Palazzo rosa, in fiamme cumulo di rifiuti abbandonati in un resede

Controlli della Locale, rifiuti abbandonati e aggressione agli agenti - X Vai su X

Venerdì 19 settembre ore 8:15 | Via Roma Puliamo il mondo Evento a carattere ambientale di raccolta di rifiuti abbandonati per le vie del centro di Pegognaga. Ritrovo e partenza davanti all'ingresso della scuola primaria per partecipare all'iniziativa organi - facebook.com Vai su Facebook

Rifiuti abbandonati e sterpaglie in via Cesare Brandi: Com'è difficile camminare qui :: Segnalazione a Palermo; Incendio in via Barellai: rifiuti e sterpaglie in fiamme, evacuati alcuni appartamenti; Capua. Grosso incendio che, dalle sterpaglie, ha coinvolto un cumulo di rifiuti abbandonati: intervengono i Vigili del Fuoco..

Abbandoni rifiuti a Empoli: in due mesi 367 controlli, oltre 30 verbali e sanzioni per 630 euro - I mesi estivi non hanno rallentato l’impegno per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Secondo gonews.it

Via Smaldone a Catanzaro, degrado e rifiuti: la denuncia dei residenti di Gagliano foto - I residenti di Gagliano denunciano l’incuria e chiedono un intervento immediato delle istituzioni ... Da catanzaroinforma.it