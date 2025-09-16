Rientro in classe dopo tre anni di lavori e un’aula speciale per Mattia Luconi
di Sandro Franceschetti La prima campanella, ieri mattina, per gli alunni della scuola ‘elementare’ di San Lorenzo in Campo è coincisa con un appuntamento altrettanto importante: il ritorno nel plesso di viale Regina Margherita, la sede storica della primaria, che a tre anni dall’inizio degli ingenti lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza, efficientamento energetico e ristrutturazione, è ora di nuovo fruibile e ha una veste molto più accogliente ed è, soprattutto, sicura. Un aspetto, quest’ultimo, di grandissima rilevanza. Dal settembre 2022 al giugno di quest’anno i bambini hanno frequentato le lezioni negli spazi dell’ex istituto superiore Volta, in via Pietro Nenni, a fianco delle ‘medie’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
