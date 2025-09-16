Ricordato Mauro De Mauro a 55 anni dalla scomparsa la figlia | Libertà di stampa in pericolo oggi più che mai
Cinquantacinque anni dopo il suo sequestro, avvenuto il 16 settembre 1970, il giornalista de L'Ora, Mauro De Mauro, è stato ricordato questa mattina in via delle Magnolie. Alla commemorazione, organizzata da Assostampa Sicilia assieme al Gruppo cronisti siciliani, Gruppo giornalisti pensionati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: ricordato - mauro
“La fraternità non è un’idea astratta ma una pratica che restituisce all’altro il suo volto”, ha ricordato il cardinale Mauro Gambetti in chiusura dell'Assemblea dell'umano in Campidoglio. #VaticanNewsIT Leggi l’articolo - X Vai su X
Faenzawebtv. . Intitolata a Mauro Dragoni la nuova strada a pochi passi dal Pala de André Alla presenza dei figli e dei nipoti, il sindaco Alessandro Barattoni ha ricordato l’impegno di Dragoni per migliorare il welfare della città, i servizi per i giovani, con il prim - facebook.com Vai su Facebook
Ricordato Mauro De Mauro a 55 anni dalla scomparsa, la figlia: Libertà di stampa in pericolo oggi più che mai; Mauro De Mauro. 55 anni di mistero sul giornalista dell’Ora scomparso a Palermo; Papa Francesco, Mauro Guerra: “ ha ricordato che occorre condividere il dolore del mondo per operare e battersi per renderlo migliore”.
Palermo ricorda Mauro De Mauro a 55 anni dalla scomparsa - PALERMO – Cinquantacinque anni dopo il sequestro, il 16 settembre 1970, Mauro De Mauro è stato ricordato questa mattina in viale delle Magnolie a Palermo dall’Associazione siciliana della stampa, dal ... Da livesicilia.it
Figlia di De Mauro, fino all'ultimo lavorava sul caso Mattei - Fino a pochi giorni dalla sua scomparsa il giornalista del quotidiano L'ora, Mauro De Mauro si occupò della morte del presidente dell'Eni, Enrico Mattei. ansa.it scrive