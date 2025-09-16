Riconoscimento facciale attivato all'improvviso durante il concerto | l'esperimento dei Massive Attack

Fanpage.it | 16 set 2025

Al concerto di Bristol i Massive Attack hanno usato il riconoscimento facciale per stimolare riflessioni su privacy, controllo e sorveglianza nella vita quotidiana. Non è la prima performance provocatoria del gruppo, ma fa parte di una lunga tradizione di sperimentazione artistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: riconoscimento - facciale

