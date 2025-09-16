Rick and morty annuncia la fine della serie a fumetti

Il mondo di Rick and Morty si prepara a un possibile capitolo conclusivo, segnando una svolta significativa nella lunga storia della serie. Recenti annunci da parte di Oni Press indicano che potrebbe trattarsi del finale definitivo per questa iconica avventura, lasciando i fan con molte domande sul futuro dei personaggi e sulla direzione narrativa. In questo contesto, viene presentata una nuova miniserie a sei numeri intitolata Rick and Morty: The End, prevista per il 3 dicembre 2025, che potrebbe rappresentare la chiusura di oltre un decennio di storie. rick and morty: the end – una possibile conclusione per la saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rick and morty annuncia la fine della serie a fumetti

