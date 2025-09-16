Riciclaggio e gestione rifiuti 760mila euro per i Comuni del riminese da Atersir

Oltre 760 mila euro da Atersir ai comuni della provincia di Rimini per incentivare il riciclaggio e la corretta gestione dei rifiuti. I fondi sono stati consegnati grazie al Fondo d’Ambito previsto dalla Legge Regionale n. 162015 che, in linea con i principi dell’economia circolare, ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: riciclaggio - gestione

Togenesis chiude il cerchio tra cittadini, produttori e società di gestione dei rifiuti per migliorare le prestazioni di riciclaggio. Abbiamo lavorato ad un nuovo brand, progettato e sviluppato un intero ecosistema digitale. Scopri di più su mono.studio #sustaina - facebook.com Vai su Facebook

Uno studio presentato al Forum di Cernobbio traccia un modello di sostenibilità legato a una corretta gestione dei data center che potrebbero aiutare a riciclare 74 mila tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici. Leggi l'articolo https://shorturl.at/Hu4yz #RAEE # - X Vai su X

Riciclaggio e gestione rifiuti, 760mila euro per i Comuni del riminese da Atersir; Campioni di riciclo: in tour nella seconda vita di plastica, carta e vetro; Rifiuti elettronici smaltiti male: l’Italia in fondo alla classifica.

Prevenzione e riduzione rifiuti: in provincia di Rimini oltre 760mila euro da Atersir - Oltre 760 mila euro da ATERSIR ai Comuni della provincia di Rimini, grazie al Fondo d’Ambito previsto dalla Legge Regionale n. Segnala chiamamicitta.it

Quando il riciclo dei rifiuti non è possibile la strada è il termovalorizzatore - Il cuore della politica europea sull’economia circolare è la «gerarchia dei rifiuti», stabilita dalla Direttiva 2008/98/CE. Da ecodibergamo.it