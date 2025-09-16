Ricettazione donna rintracciata nella provincia ferrarese e denunciata

Una donna è stata rintracciata nella provincia ferrarese dai carabinieri di Copparo e denunciata  per ricettazione. La vicenda è collegata a una serie di furti avvenuti negli ultimi due anni in Sardegna. Nella mattina di martedì 16 settembre, i carabinieri della Compagnia di Mogoro, in provincia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

