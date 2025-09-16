Ricettazione di orologi di lusso | 9 arresti Sequestri per oltre 500mila euro
Ricettazione e riciclaggio di orologi di lusso oggetto di furti o rapine. Sono 9 le persone arrestate dalla Polizia di Stato a Caserta, Marcianise, Casagiove, Napoli e Giugliano in Campania.Gli orologi oggetto di furti e rapineLe indagini, scattate a seguito dell'arresto nel dicembre 2022 di due. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: ricettazione - orologi
