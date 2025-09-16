Ricercato da 12 anni individuato sul treno ad alta velocità | deve scontare 8 mesi di carcere

Torinotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato un 51enne ricercato da dodici anni perché deve scontare una pena residua di otto mesi per la violazione della normativa sugli stupefacenti. L’uomo è stato individuato durante un’attività di controllo transfrontaliero a bordo di un treno TGV, in ingresso sul territorio nazionale, alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

