Ricerca al Women Shape the Future in gara anche studentesse della Federico II

Ildenaro.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte la  terza edizione di Women Shape the Future, l’hackathon  promosso da  Philip Morris  attraverso il  Philip Morris Institute for Manufacturing Competences, in collaborazione con Almacube, Innovation Hub e incubatore d’impresa dell’Università di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro. L’iniziativa coinvolgerà  30 studentesse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università della Calabria e del Politecnico di Bari, le quali, all’interno di team multidisciplinari e multiregionali si confronteranno su moduli formativi basati su intelligenza artificiale, project management e sviluppo professionale, accompagnati da una formazione di stampo imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

