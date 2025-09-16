Ricerca al Women Shape the Future in gara anche studentesse della Federico II

Parte la terza edizione di Women Shape the Future, l’hackathon promosso da Philip Morris attraverso il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences, in collaborazione con Almacube, Innovation Hub e incubatore d’impresa dell’Università di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro. L’iniziativa coinvolgerà 30 studentesse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università della Calabria e del Politecnico di Bari, le quali, all’interno di team multidisciplinari e multiregionali si confronteranno su moduli formativi basati su intelligenza artificiale, project management e sviluppo professionale, accompagnati da una formazione di stampo imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it