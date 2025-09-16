riccardo iii al piccolo teatro strehler

Antonio Latella al Piccolo Teatro Strehler torna a Shakespeare con un Riccardo III – protagonista Vinicio Marchioni – che rovescia tutte le nostre convinzioni sull’idea di malvagità: "Il male che mi interessa è nella bellezza, non nella disarmonia. A tutti i miei collaboratori artistici ho chiesto di dare bellezza al male e non bruttezza, perché chi tradi? il paradiso fu l’angelo più bello". Con approccio rivoluzionario, Latella compie un ribaltamento di prospettiva sul “mostro“ Riccardo III: "Il male è. Non è una forma. Il male è vita. Il male è natura. Il male è divinità". Dal 12 al 30 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

