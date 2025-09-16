Riccardo III al Piccolo Teatro Strehler
Antonio Latella al Piccolo Teatro Strehler torna a Shakespeare con un Riccardo III – protagonista Vinicio Marchioni – che rovescia tutte le nostre convinzioni sull’idea di malvagità: "Il male che mi interessa è nella bellezza, non nella disarmonia. A tutti i miei collaboratori artistici ho chiesto di dare bellezza al male e non bruttezza, perché chi tradi? il paradiso fu l’angelo più bello". Con approccio rivoluzionario, Latella compie un ribaltamento di prospettiva sul “mostro“ Riccardo III: "Il male è. Non è una forma. Il male è vita. Il male è natura. Il male è divinità". Dal 12 al 30 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: riccardo - piccolo
Piccolo Riccardo per il suo Santo Battesimo ed il matrimonio di Papà di Mamma e Papà indosserà un abito della nostra Esclusiva Collezione Cerimonia firmata La Fiaba Grazie mille per averci preferite ? Ora aspettiamo le foto ufficiali ? - facebook.com Vai su Facebook
Riccardo III al Piccolo Teatro Strehler; Riccardo III; “Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III”.
Teatro Strehler, 'Riccardo III': un seduttore moderno - Un profondo conoscitore della natura umana, cresciuto a pane, rabbia e ambizione. Si legge su ilgiorno.it
Al Piccolo debutta 'Storia di un cinghiale' con Montanari - Debutta in prima nazionale al Teatro Studio Melato, dal 14 marzo al 6 aprile, 'Storia di un cinghiale', un monologo di Gabriel Calderon ispirato al Riccardo III di Shakespeare e interpretato da ... ansa.it scrive