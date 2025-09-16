Riapre ristorante chiuso dopo blitz dei Nas | Esami dell' Asl sono tutti negativi

Il ristorante “La Pergola” di San Marcellino riapre i battenti. I test effettuati dall’Asl hanno dato tutte esito negativo.A riferirlo sono gli stessi titolari del locale che hanno reso noti gli esiti dei test effettuati dopo una sessantina di casi di intossicazione alimentare, registrati a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

