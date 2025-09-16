Riapre la pizzeria Diaz con un nuovo corso | | Amore per il quartiere

Dopo la chiusura, avvenuta nell’agosto 2024, la storica Pizzeria Diaz, situata in via Fabio Filzi (adiacente alla rinnovata e qualificata Piazza Diaz), riapre le sue porte. E lo farà a partire da venerdì, grazie alla volontà di Patrick Ciabuschi, Mattia Mummolo e Gianluca Bartolozzi, tre soci decisi a ridare al quartiere un luogo di incontro e convivialità. La signora Domenica, insieme al marito, negli anni Sessanta aprì una rosticceria nel quartiere e, nel 1983, si trasferì nei locali della celebre pizzeria, famosa per il suo impasto unico che ha segnato generazioni di ascolani. Oggi questa tradizione viene consegnata ai tre ragazzi che hanno scelto di rilanciare la pizzeria come punto di riferimento per Campo Parignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

