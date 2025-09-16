Retroscena Milan | il rigore Fabbri e Marcenaro La telefonata di Furlani per protestare

L'amministratore delegato rossonero ha chiamato le istituzioni, la Figc in particolare, per esprimere il suo disappunto per il rigore dato e poi tolto a Nkunku. Apprezzate le dichiarazioni di Gravina ("Errore evidente") e il riconoscimento dell'errore dell'Aia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Retroscena Milan: il rigore, Fabbri e Marcenaro. La telefonata di Furlani per protestare

Rigore non dato al Milan: l'Aia riconosce l'errore, Fabbri (Var) e Marcenaro saranno fermati - Più grave lo sbaglio al Var, che ha mostrato al direttore di gara il contatto di Freuler su Nkunku e non quello di Lucumì, che andava sanzionato. Lo riporta gazzetta.it