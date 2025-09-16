Respinte le accuse di terrorismo a Luigi Mangione | a processo solo per l’omicidio del ceo di UnitedHealthcare
Luigi Mangione inizierà ad affrontare il processo per aver ammazzato Brian Thompson, ceo della compagnia di assicurazione sanitaria UnitedHealthcare, l’1 dicembre. Ma il giudice ha respinto le due accuse di terrorismo che il procuratore distrettuale di Manhattan aveva avanzato nei suoi confronti. L’unico capo di accusa nei confronti di Mangione è ora quindi l’ omicidio di secondo grado. Il giudice Gregory Carro ha annunciato la decisione poco dopo che Mangione è stato condotto nell’aula del tribunale di Lower Manhattan ammanettato e con le catene ai piedi, indossando la divisa da carcerato. Carro ha dichiarato di aver trovato “legalmente insufficienti” le prove a supporto del terrorismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
