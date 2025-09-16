Replica La forza di una donna 2 in streaming puntate del 16 settembre | Video Mediaset

dOPPIo appuntamento oggi – martedì 16 settembre  – con la soap turca La forza di una donna  ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Bahar è ricoverata in ospedale e, sebbene le sue condizioni stiano migliorando, la necessità di un trapianto diventa sempre più urgente. Enver e Hatice temono di perdere la donna e sono ansiosi per la scomparsa di Sirin. Nel frattempo, Arif confessa il suo amore a Bahar e la bacia. Bahar giura che combatterà per la sua vita, poiché non potrebbe mai abbandonare lui e i suoi amati figli. Nisan e Doruk sono estremamente ansiosi per l’assenza di Bahar e finiscono per litigare, mentre Yusuf diventa sempre più frustrato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

