Repice | Tra il Napoli e il resto della Serie A c’è una differenza importante Guardiola è tornato al calcio vintage

Il commentatore di Radio Rai Francesco Repice è intervenuto oggi a Radio Crc, radio partner della Ssc Napoli, per parlare del match di Champions contro il Manchester City di Pep Guardiola e non solo. Repice: «Ho una venerazione per Maradona. Guardiola è tornato al modo di giocare di qualche anno fa». « Sono stato eletto ad un qualcosa che non sapevo. Mi chiedevo: cosa ho fatto? Sono innocente! Per carità, sono contentissimo di questo. Con la città di Napoli ho un feeling particolare, i miei genitori mi dicevano che sono stato concepito al Vomero. Il calcio italiano si sta espandendo a macchia di leopardo per quanto riguarda i titoli e i successi che in passato sembravano destinati solo a determinate squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Repice: «Tra il Napoli e il resto della Serie A c’è una differenza importante. Guardiola è tornato al calcio vintage»

In questa notizia si parla di: repice - napoli

RAI - Repice: "Serie A? Napoli in pole, differenza importante con le altre squadre italiane" https://ift.tt/iK8rfTG - X Vai su X

L'EMOZIONI DI MILAN-NAPOLI Gli azzurri espugnano Milano col gol di Simeone nel finale, andiamo a riviverle con la voce di Repice - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter campione d’Italia è l’inizio di qualcosa di grande; Repice: «Tra il Napoli e il resto della Serie A c'è una differenza importante. Guardiola è tornato al calcio vintage; McTominay incantato da Napoli, Il Mattino svela la mossa di Scott per entrare in sintonia con l'ambiente.

Repice: «Tra il Napoli e il resto della Serie A c’è una differenza importante. Guardiola è tornato al calcio vintage» - Il commentatore di Radio Rai Francesco Repice è intervenuto a Radio Crc per parlare del match di Champions tra Napoli e il City di Guardiola. Lo riporta ilnapolista.it

Repice: “I grandi allenatori fanno la differenza in Serie A. Occhio al Milan” - Fracesco Repice, radiocronista di "Tutto il Calcio minuto per minuto", ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale ... Riporta ilnapolionline.com