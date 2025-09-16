Relooted il videogioco che restituisce all’Africa i suoi tesori
Roma, 16 settembre 2025 – Con Relooted gli sviluppatori Nyamakop trasformano il recupero dei reperti colonizzati in un videogioco: missioni di “ri-furto” da musei occidentali, ambientazioni futuristiche africane e un forte messaggio di riconoscimento culturale. Il titolo, in uscita su Epic Games Store, sfida il rapporto tra arte, memoria e identità. Un’idea nata in un museo. L’ispirazione per Relooted è nata quando il direttore creativo Ben Myres visitò il British Museum in compagnia dei suoi genitori: la storia di una reliquia africana esposta lo colpì a tal punto che a sua madre disse: “Questo deve diventare un gioco”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
