Relazioni internazionali l’esperienza del Comune di Grosseto

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha preso parte ieri ai lavori del City Diplomacy Lab, l’alleanza delle città italiane ed europee nata per promuovere i rapporti diplomatici tra i Comuni di tutto il mondo. L’incontro si è svolto nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Roma, in occasione del convegno organizzato dal direttore del City Diplomacy Lab, Lorenzo Kihlgren Grandi. All’evento hanno partecipato parlamentari, docenti universitari e rappresentanti istituzionali provenienti da diversi Paesi. Il focus del convegno è stato incentrato sul ruolo sempre più strategico dei sindaci nella gestione dei rapporti diplomatici internazionali e sulle ricadute concrete che tali relazioni possono avere a livello locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

