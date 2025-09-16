Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha preso parte ieri ai lavori del City Diplomacy Lab, l’alleanza delle città italiane ed europee nata per promuovere i rapporti diplomatici tra i Comuni di tutto il mondo. L’incontro si è svolto nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Roma, in occasione del convegno organizzato dal direttore del City Diplomacy Lab, Lorenzo Kihlgren Grandi. All’evento hanno partecipato parlamentari, docenti universitari e rappresentanti istituzionali provenienti da diversi Paesi. Il focus del convegno è stato incentrato sul ruolo sempre più strategico dei sindaci nella gestione dei rapporti diplomatici internazionali e sulle ricadute concrete che tali relazioni possono avere a livello locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Relazioni internazionali, l’esperienza del Comune di Grosseto