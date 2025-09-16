Relazione a distanza e sesso virtuale | consigli pratici per farla funzionare

Le relazioni a distanza sono sempre esistite; tuttavia, oggi, viviamo in un’era in cui le distanze geografiche sono in parte mitigate dalla tecnologia. Grazie a chiamate, messaggi, social media e videochiamate, i contatti possono essere quotidiani e ci si può sentire più vicini che mai, anche quando si è lontani. Le relazioni a distanza (long-distance relationships) sono sempre più comuni: per motivi di studio, lavoro, migrazione o scelte personali, conoscere delle persone in un luogo e continuare a frequentarle anche quando i luoghi cambiano è diventato molto frequente. Secondo i dati ISTAT di qualche anno fa, circa l’8% della popolazione italiana adulta vive una relazione affettiva senza coabitazione, per scelta o necessità: si parla di quasi 4 milioni di persone. 🔗 Leggi su Dilei.it

