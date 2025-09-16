Regista scopritore di talenti e fondatore del Sundance l’altra straordinaria carriera di Robert Redford

Robert Redford, morto ad 89 anni nelle scorse ore, non è stato solo un memorabile e iconico attore tra i più amati al mondo. Il ragazzotto della California, che arrivò al successo quasi per caso nel 1969 recitando la parte di un fuorilegge – Sundance Kid – in Butch Cassidy, assieme a Paul Newman (pare che fu Newman oltretutto a volerlo con lui in scena, contrariamente al parere della produzione ndr), è stato anche un apprezzato e premiato regista, e ancora di più un coraggioso scopritore di talenti artistici e di azzardi produttivi grazie all’ invenzione del Sundance Film Institute e del festival che da qui nacque. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

