Di seguito un comunicato diffuso da Cosimo Borraccino, consulente esperto del presidente della Regione Puglia: Assieme al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’Assessore al Personale Gianni Stea, abbiamo approvato il concorso indetto da ARPAL Puglia in merito all’assunzione di 20 unità da inquadrare nel profilo professionale di ‘Addetto Contact Center – PAL (Politiche attive del lavoro) – Area degli Istruttori’. Le candidature sono già aperte dal 12 settembre e fino alle 23:59 dell’1 ottobre 2025 e potranno essere ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: – cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Regione Puglia: concorso per venti unità indetto da Arpal I termini