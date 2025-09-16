Regione Liguria Bucci | Presto 2 nuovi assessori Candia | Maggioranza instabile

Genova, 16 settembre 2025 - “Entro l’anno contiamo di avere i due nuovi assessori ”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell’approvazione, in seconda lettura, delle modifiche allo statuto regionale (legge 3 maggio 2005) che consentono l’introduzione di due nuovi esponenti all’interno dell’esecutivo. “Serve ancora un po' di tempo – ha detto Bucci – in quanto domani è prevista la pubblicazione delle modifiche alla legge statutaria e da quel momento scattano i tre mesi necessari per metterla in atto”. “Il governo ha dato questa possibilità, alla Liguria come ad altre regioni – ha aggiunto il presidente Bucci – e noi la cogliamo al volo, perché ritengo sia opportuno avere il numero di persone necessario a lavorare bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

