Milano, 16 settembre 2025 – “Tecnicamente” non ci sono gli estremi per parlare di rimpasto perché in Giunta – assicura – ci sarà solo un avvicendamento interno ad un partito, quello di Fratelli d’Italia. E sempre “tecnicamente” potrebbe non essere fattibile un anticipo al 2027 delle elezioni Regionali per unirle alle Politiche e alle Comunali, quelle milanesi ma non solo. Così Attilio Fontana allontana gli scenari al centro delle indiscrezioni degli ultimi giorni. Il governatore lombardo interviene a margine di un evento organizzato da La Verità: “Il rimpasto non c’entra niente – rimarca Fontana, a domanda –, eventualmente si tratta di un cambiamento all’interno di un partito che, per una questione di avvicendamento o questioni che non conosco e che non mi riguardano, semplicemente chiede di sostituire un nome con un altro nome ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Regione, Fontana silenzia le voci: “Nessun rimpasto. Voto anticipato? Nemmeno tecnicamente possibile”