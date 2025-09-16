Regionali Tridico | Convergenza ampia sul mio nome In Calabria un laboratorio politico

Roma, 16 settembre 2025 – Due di pomeriggio, 30 gradi, sole a picco: in Calabria è ancora piena estate. Pasquale Tridico, M5s, sta percorrendo la Salerno-Reggio. Europarlamentare di fresca nomina, con tanto di trasferimento a Strasburgo, a fine agosto ha accolto la candidatura a governatore e si è trasformato in una pallina da flipper. L’agenda è fitta: “Stiamo andando dal Pollino all’Aspromonte, dallo Jonio al Tirreno, paese dopo paese, tra le aree interne abbandonate dalla giunta Occhiuto. Questa regione è immensa”. Onorevole, lei a Strasburgo si era messo a testa bassa sui dossier. Le cronache riportano una decisione sofferta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regionali, Tridico: “Convergenza ampia sul mio nome. In Calabria un laboratorio politico”

